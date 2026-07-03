Seitenhieb gegen Trump? Papst fordert „Mäßigung“ und „Respekt“

Papst Leo XIV. hat zum 250. Geburtstag der USA zur „Mäßigung“ im öffentlichen Diskurs in seinem Heimatland aufgerufen. Dieser müsse auch von „Respekt vor den Ansichten anderer und einem fortwährenden Bemühen um die Suche nach gemeinsamem Boden geprägt“ sein, sagte das in Chicago geborene Oberhaupt der katholischen Kirche in einem am Freitag veröffentlichten Video, ohne US-Präsident Donald Trump namentlich zu nennen.

Er hoffe, der 250. Jahrestag der Unabhängigkeitserklärung werde Anlass für eine „feierliche Erneuerung des Bekenntnisses“ zu den Gründungsidealen der USA sein, sagte der Papst. Die USA feiern am Samstag den 250. Jahrestag ihrer Unabhängigkeit von Großbritannien. Der 70-jährige Leo betonte zudem, wie „aufeinanderfolgende Wellen von Einwanderern“ die Zukunft des Landes geprägt hätten. In der Vergangenheit hatte der Papst bereits das harte Vorgehen gegen Einwanderer in den Vereinigten Staaten kritisiert.