Hinterhalt im Weißen Haus: Wie Trump seine Staatsgäste vorführt

In einem Akt der Vergeltung ließ US-Außenminister Marco Rubio auf Trumps Geheiß den südafrikanischen Botschafter in Washington ausweisen. Später wurde ein paar Dutzend Südafrikanern, ausnahmslos Weiße, demonstrativ politisches Asyl in den USA gewährt.

Sein Tenor: Vor allem Weiße seien in Südafrika ihres Lebens nicht mehr sicher, würden reihenweise enteignet und sogar getötet.

Der schwarze Staatschef, einst enger Mitstreiter von Volksheld Nelson Mandela , war nach Washington gereist, um gut Wetter zu machen und ein paar Sachen klarzustellen. Trump hatte, angestachelt von seinem aus Südafrika stammenden Top-Berater Elon Musk , über Monate gleichsam wüste wie haltlose Genozid-Vorwürfe gegen die Regierung in Pretoria erhoben.

Das Problem dabei: In Südafrika, in dem die schwarze Bevölkerung lange Zeit unter dem weißen Apartheid-Regime litt, bestätigt keine seriöse Institution den mutmaßlichen Völkermord an der weißen Bevölkerung. Südafrika leidet allgemein unter hoher Gewaltkriminalität - dass aber gezielt Weiße von einem „Völkermord” betroffen seien, ist nur unter Verschwörungstheoretikern gefakte Realität.

Bildschirm mit Verschwörungs-Video war vorbereitet

Ramaphosa war gekommen, um die Dinge gerade zu rücken und Trump zu einem erneuerten Handelsabkommen zu bewegen, um dessen Strafzöllen zu entkommen. Um dem launischen Gastgeber zu schmeicheln, brachte er südafrikanische Golf-Legenden wie Ernie Els und Retief Goosen mit in die USA und überschüttete Trump mit Lob.

Als der entgegnete, Ramaphosa sei in „einigen Kreisen” hoch angesehen, "in anderen nicht so sehr", merkten die anwesenden Journalisten auf und witterten eine Eskalation. Sie kam postwendend.

Alle Versuche des südafrikanischen Regierungschefs, die Genozid-Story mit fast devot vorgetragenen Fakten aus der Welt zu schaffen, zerschellten, als Trump darauf pochte, es gebe „Tausende von Geschichten”, „Dokumentarfilme” und „Nachrichtenberichte”, die das Gegenteil belegen würden. Dass Ramaphosa drei weiße Kabinetts-Mitglieder als Gegenbeweis für die Genozid-These anführte, ließ Trump an sich abprallen.

Zur Untermauerung wies der Präsident eine Mitarbeiterin an, das Licht im Oval Office zu dimmen - ein Novum bei Empfängen von Staatsgästen - und auf einem eigens dafür vorbereiteten TV-Bildschirm einen Film abzuspielen.