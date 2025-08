Trump nach US-Treffen mit Putin: "Es wurden große Fortschritte erzielt"

Das rund dreistündige Treffen des US-Sondergesandten Steve Witkoff mit Kreml-Chef Wladimir Putin am Mittwoch ist nach Angaben von US-Präsident Donald Trump "hochproduktiv" verlaufen. "Es wurden große Fortschritte erzielt", schrieb Trump aufd er Onlineplattform Truth Social. "Alle sind sich einig, dass dieser Krieg beendet werden muss, und wir werden in den kommenden Tagen und Wochen darauf hinarbeiten." Der Kreml stufte das Gespräch seinerseits als "nützlich und konstruktiv" ein.

Er habe bereits einige europäische Verbündete über die Ergebnisse des Treffens informiert, fügte der US-Präsident hinzu. Zum konkreten Inhalt des Gespräch oder speziellen Ergebnissen machten aber beide Seiten keine detaillierten Angaben.

Selenskij sieht gewisse Fortschritte

Trumps ukrainischer Amtskollege Wolodymyr Selenskij ortete gewisse Fortschritte. Er habe nach dem Treffen von Witkoff und Putin mit Trump telefoniert. An der Telefonkonferenz seien auch europäische Spitzenpolitiker beteiligt gewesen und "ich bin jedem von ihnen für seine Unterstützung dankbar", fügte Selenskij in Onlinenetzwerken hinzu. "Es scheint, dass Russland nun eher zu einem Waffenstillstand neigt", sagte Selenskyj zudem in seiner nächtlichen Videoansprache. Der Druck auf das Land wirke. Das Wichtigste sei jedoch, dass Russland "uns bei den Details nicht täuscht - weder uns noch die USA".