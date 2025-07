US-Präsident Donald Trump hat nach eigenen Angaben 17 große Pharmaunternehmen - darunter der Schweizer Riese Novartis - in persönlich adressierten Briefen zu sofortigen Maßnahmen zur Senkung der Arzneimittelpreise in den Vereinigten Staaten aufgefordert. Er setzte ihnen dazu eine Frist von 60 Tagen. Andernfalls drohten Konsequenzen, schrieb Trump am Donnerstag auf seiner Plattform Truth Social. Welche das sein würden, nannte er nicht.