"Innerlich und äußerlich hässlich": Trump beleidigt Reporterin

US-Präsident Donald Trump hat sich über einen Artikel der New York Times über sein Auftreten echauffiert und dabei auch die Autorin persönlich beleidigt. In einem am Dienstag veröffentlichten Bericht schrieb die Zeitung über den 79-Jährigen, dass er weniger öffentlich auftrete als in seiner ersten Amtszeit und bei solchen Auftritten zudem gelegentlich Anzeichen von Müdigkeit zeige. Trump: New York Times ein "Käseblatt" Der Republikaner bezeichnete die Zeitung daraufhin in einem Post auf seiner Plattform Truth Social als "KÄSEBLATT" und "FEIND DES VOLKES". Die "radikalen linken Verrückten" der Zeitung wüssten, dass ihre Darstellung falsch sei. Die Journalistin Katie Rogers, die für den Artikel mit einem Kollegen zusammenarbeitete, beleidigte er als "drittklassige Reporterin, die sowohl innerlich als auch äußerlich hässlich ist".

Trump stellt sich seit Jahren als Opfer einer ihm gegenüber angeblich besonders kritischen und feindseligen Presse dar. Kritiker werfen ihm vor, mit seinen herabwürdigenden Kommentaren vor allem Journalistinnen zu diskreditieren. Weniger Trump-Auftritte Basierend auf einer eigenen Analyse von Trumps offiziellen Terminplänen kommt die New York Times zu folgenden Schlüssen: Sein erstes geplantes Event starte durchschnittlich etwa eineinhalb Stunden später am Tag als im ersten Jahr seiner ersten Amtszeit. Gleichzeitig würden seine Veranstaltungen zu einer vergleichbaren Zeit wie damals enden. Die Zahl seiner Auftritte bei offiziellen Veranstaltungen sank der Analyse der Zeitung zufolge um fast 40 Prozent im Vergleich zur ersten Amtszeit.