Skurriler Auftritt: Trump crasht Hochzeit und blamiert Ehepaar
Wenn der US-Präsident überraschend bei einer privaten Hochzeitsfeier auftaucht, dann ist ihm die Aufmerksamkeit aller sicher. In diesem Fall ist aber fraglich, wie sehr das Brautpaar den unerwarteten Besuch auch wirklich genießen konnte.
Was aber war passiert? Am vergangenen Freitag hielt der US-Investmentbanker Michael Wilkerson seine Hochzeitsfeier im Privatclub in Mar-a-Lago ab, also jenem Luxusanwesen im Besitz von US-Präsident Donald Trump. Wilkerson gründete das "patriotische Forum" Stormwall, schrieb mehrere rechtskonservative Bücher und ist noch dazu bekennender Trump-Fan.
Trump: "Er wird mir den Weg in den Himmel ebnen"
Und genau dieser tauchte bei der Feier plötzlich auf, um dem Paar spontan zu gratulieren. Doch wo Trump auftaucht, steht Trump auch im Mittelpunkt. Das bekam auch das Brautpaar zu spüren. Denn bei den Gratulationen blieb es nicht, der US-Präsident sorgte mit mehreren Aussagen für Aufsehen. So brachte er das Paar in Verlegenheit, als er anmerkte, wie gut sie nicht aussehen würden und dass man ein Bild von ihnen "in einer Werbeanzeige für mein Hotel" verwenden sollte.
Dazu entdeckte Trump in der Menge den den rechtskonservativen Radio-Moderator und MAGA-Unterstützer Eric Metaxas. Lautstark erklärt Trump, dass dieser ihm "den Weg in den Himmel ebnen" würde. Metaxas (62) gilt als Vertreter des christlichen Nationalismus. Aber auch der reagiert deutlich unterkühlter, als Trump das wohl erwartet hatte. "Ich werde mit ihm darüber sprechen ... aber nicht hier", heißt es nur.
Donald Trump als Party-Crasher
Auf X äußert sich der 62-Jährige danach noch einmal dazu und schreibt, dass dies nicht der richtige Platz für eine derartige Diskussion gewesen wäre.
Trump wurde jedenfalls nicht das erste Mal zum Party-Crasher. Schon 2021 war er bei einer Hochzeit in Mar-a-Lago aufgetaucht und hatte sich dort über seinen nunmehrigen Amtsvorgänger Joe Biden und dessen Auenpolitik ausgelassen. Auch in anderen Fällen tauchte er unangekündigt bei Feiern und Events auf. Das Brautpaar und die Hochzeitsgäste werden den Auftritt wohl nicht so schnell vergessen.
