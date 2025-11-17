Skurriler Auftritt: Trump crasht Hochzeit und blamiert Ehepaar

Trump: "Er wird mir den Weg in den Himmel ebnen"

Und genau dieser tauchte bei der Feier plötzlich auf, um dem Paar spontan zu gratulieren. Doch wo Trump auftaucht, steht Trump auch im Mittelpunkt. Das bekam auch das Brautpaar zu spüren. Denn bei den Gratulationen blieb es nicht, der US-Präsident sorgte mit mehreren Aussagen für Aufsehen. So brachte er das Paar in Verlegenheit, als er anmerkte, wie gut sie nicht aussehen würden und dass man ein Bild von ihnen "in einer Werbeanzeige für mein Hotel" verwenden sollte.

Dazu entdeckte Trump in der Menge den den rechtskonservativen Radio-Moderator und MAGA-Unterstützer Eric Metaxas. Lautstark erklärt Trump, dass dieser ihm "den Weg in den Himmel ebnen" würde. Metaxas (62) gilt als Vertreter des christlichen Nationalismus. Aber auch der reagiert deutlich unterkühlter, als Trump das wohl erwartet hatte. "Ich werde mit ihm darüber sprechen ... aber nicht hier", heißt es nur.