Trump zieht Nationalgarde aus Portland und Chicago teilweise ab

Die US-Regierung zieht einem Medienbericht zufolge die Nationalgarde aus zwei Metropolen wieder teilweise ab. Demnach werden einige Soldaten aus Portland und Chicago wieder abgezogen, wie die New York Times unter Berufung auf zwei US-Regierungsvertreter am Sonntag berichtete. Das Verteidigungsministerium reagierte zunächst nicht auf eine Anfrage der Nachrichtenagentur Reuters.

US-Präsident Donald Trump hatte die Nationalgarde ab September in mehrere US-Städte entsandt, darunter Los Angeles, Washington und Memphis sowie Chicago und Portland. Er begründete die Entsendung nach Portland etwa mit Protesten gegen seine Einwanderungspolitik und bezeichnete die Stadt im Nordwesten der USA als "vom Krieg verwüstet".