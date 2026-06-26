Schuldig: Ex-Berater von Donald Trump kassiert Millionen-Strafe

Der frühere Sicherheitsberater und heutige Kritiker von US-Präsident Donald Trump, John Bolton, hat sich in einer Dokumentenaffäre schuldig bekannt. Der 77-Jährige gestand am Freitag vor einem US-Bundesgericht im Bundesstaat Maryland den unrechtmäßigen Umgang mit vertraulichen Regierungsdokumenten ein, wie die Washington Post und andere Medien berichteten. Zugleich willigte er in die Zahlung einer hohen Geldstrafe ein und entging so einer drohenden mehrjährigen Haftstrafe.

Trump zieht seit seinem erneuten Amtsantritt vor gut 15 Monaten juristisch gegen eine Reihe von Widersachern zu Felde. Bolton ist der erste, der ein Schuldgeständnis ablegte. Das US-Justizministerium hatte Trumps früheren Nationalen Sicherheitsberater (2018 bis 2019) im Oktober in 18 Punkten angeklagt. Bolton bekannte sich nun in einem der Anklagepunkte schuldig: dem Zurückhalten geheimer Regierungsinformationen. Auf die Frage des Bezirksrichters, ob er schuldig sei, sagte Bolton laut „Washington Post“: „Das bin ich, Euer Ehren, und es tut mir leid.“ Zahlung von fast zwei Millionen Euro Bolton willigte demnach zudem in die Zahlung von 2,25 Millionen Dollar (fast zwei Millionen Euro) ein. Die Anklage hatte bis zu fünf Jahre Haft für Bolton gefordert. Mit dem Schuldeingeständnis und der Geldstrafe entgeht er nun dem Gefängnis.