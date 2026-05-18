US-Präsident Donald Trump erwägt laut Medienberichten eine weitere äußerliche Veränderung am Weißen Haus . Womöglich im Sommer könnte der Bau eines dauerhaften Helikopterlandeplatzes beginnen, berichtete die Washington Post unter Berufung auf nicht genannte Personen, die mit der Angelegenheit vertraut sein sollen. Auch das Wall Street Journal berichtete über einen solchen Plan.

Der Grund: Neuere Helikopter können den Medienberichten nach aktuell nicht am Weißen Haus eingesetzt werden. Ihre Bauweise berge die Gefahr, den Rasen durch heiße Luft, die nach unten geleitet wird, in Brand zu setzen. Deshalb sind dort weiterhin ältere Modelle im Dienst, die laut Medien ursprünglich schon vor Jahren hätten ausgemustert werden sollen. US-Präsidenten steigen auf der Südseite des Weißen Hauses auf einer Rasenfläche in die Helikopter.

Trump hat seit Beginn seiner zweiten Amtszeit Anfang 2025 bereits an mehreren Stellen das Aussehen des Weißen Hauses verändert: Er ließ zum Beispiel den Ostflügel abreißen und plant einen riesigen Ballsaal. Das Oval Office wurde zudem üppig mit Gold verziert. Den Berichten zufolge gibt es Pläne für den Helikopterlandeplatz jedoch schon seit Jahren.