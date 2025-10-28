Donald Trump verwechselt Demenz-Abfrage mit "hartem IQ-Test"

Mit einer inhaltlichen Verwechslung sorgt Donald Trump aktuell für Erheiterung im Netz. Der 79-jährige Präsident behauptete am Montag vor laufenden Kameras, einen IQ-Test im Walter Reed Medical Center absolviert zu haben. Im selben Atemzug forderte er die demokratischen Abgeordneten Jasmine Crockett und Alexandria Ocasio-Cortez (44 bzw. 36 Jahre alt) dazu auf, denselben Test abzulegen, wie unter anderem das amerikanische People Magazine berichtete.

Dabei gab sich das US-amerikanische Staatsoberhaupt gewohnt charmant: "Jasmine Crockett hat einen niedrigen IQ. AOC (Alexandria Ocasio-Cortez, Anm.) hat einen niedrigen IQ. Sie lassen sie einen IQ-Test bestehen, so wie ich ihn während meiner Zeit am Walter Reed Medical Center abgelegt habe“, schmunzelte Trump. "Die sind in gewisser Weise wie Eignungstests, sehr schwierig. Aber es sind kognitive Tests. Lasst AOC gegen Trump antreten."