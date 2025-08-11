"Robusteste Sojabohnen": Trump fordert China auf, seine Bestellung zu vervierfachen

Seit Montag sind die Sojabohnenpreise in Chicago um mehr als 2,5 Prozent gestiegen. US-Präsident Donald Trump fordert China zu einer Vervierfachung seiner Sojabohnen-Bestellungen aus den USA auf.

China ist der weltweit größte Sojaimporteur. Aufgrund der Handels- und diplomatischen Spannungen hat das Land jedoch seine Einkäufe von US-Bohnen reduziert . Das hat angesichts der bevorstehenden Ernte zu Besorgnis über die US-Exportnachfrage geführt. Die Handelsgespräche zwischen US-amerikanischen und chinesischen Vertretern dauern an.

Dies sei "eine Möglichkeit, das Handelsdefizit Pekings gegenüber Washington erheblich zu reduzieren", schrieb Trump online.

"China ist besorgt über seinen Mangel an Sojabohnen. Unsere großartigen Landwirte produzieren die robustesten Sojabohnen. (...) Es wird ein schneller Service angeboten werden. Vielen Dank, Präsident Xi", heißt es in seinem Post weiter.