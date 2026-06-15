"Wollen Sie nicht verpassen": Trump kündigt spektakuläre Kundgebung an

US-Präsident Donald Trump will den 250. Gründungstag der USA am 4. Juli zur politischen Selbstdarstellung nutzen. Er werde am Unabhängigkeitstag in Washington "die spektakulärste aller Trump-Kundgebungen veranstalten", verkündete der Präsident am Montag in seinem Onlinedienst Truth Social. Er werde "eine Grundsatzrede halten, die Sie nicht verpassen wollen", fügte er an seine Anhänger gerichtet hinzu.

Zudem plane er "die größte Feuerwerksshow der Geschichte", ergänzte er in Großbuchstaben. Die "riesige Feier" am Abend des 4. Juli solle "die Menschen, den Geist, die Stärke, die Entschlossenheit und die Triumphe" der Vereinigten Staaten ehren, schrieb Trump auf dem Flug zum G7-Gipfel in Frankreich weiter. Zu diesem Anlass werde es "unglaubliche Überflüge und Flugshows mit unseren besten Militärpiloten und -geräten" geben.