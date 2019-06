Die NATO will in eine neue Dimension vorstoßen

70 Jahre ist das Verteidigungsbündnis jetzt alt und es weitet sich aus. Aber zunächst nicht um neue Mitgliedstaaten, sondern um ein Operationsgebiet. Noch heuer soll zu den Bereichen Land, Luft, Wasser und Internet der Weltraum dazukommen. Eine bisher streng vertraulich behandelte NATO-Weltraumstrategie soll auf dem zweitägigen Treffen der NATO-Verteidigungsminister in Brüssel vorgestellt werden, das am Mittwoch begonnen hat. Erste Beschlüsse zu der Strategie sollen dann beim Gipfel im Dezember in London fallen.

Denn – so sind sich viele Experten sicher – der nächste große Krieg wird im Weltraum stattfinden. Das US-Zentrum für Strategische und Internationale Studien erklärt die Dimension in einem Bericht so: „Ein solcher Krieg würde nicht Jahre dauern – er wäre am ersten Tag vorbei. Ohne Satelliten könnten wir kaum zurückschlagen. Wir wüssten nicht einmal, wer uns angegriffen hat.“