Die ewige Gewaltspirale am Grenzzaun

Seit der Machtübernahme der Hamas 2007 lässt Israel nur noch bestimmte Waren in begrenzten Mengen in den Gazastreifen. Die Hamas soll kein Baumaterial erhalten, mit dem sie sich militärisch aufrüsten kann.

Israels Militär würde heute sofort die Mengen aufstocken. Unter bestimmten Auflagen ließe sich verhindern, dass Hamas die für die Zivilbevölkerung bestimmten Waren missbraucht. So könnte der Wiederaufbau der im Gaza-Krieg 2014 zerstörten Häuser beginnen. Gelder aus aller Welt liegen dafür bereit. Doch die mit der Hamas zerstrittene Palästinensische Autonomie-Regierung (PA) von Präsident Mahmud Abbas fordert die Aufsicht über die Gelder und die Wiederherstellung ihrer im Gazastreifen 2007 verlorenen Oberhoheit. Was Hamas unter keinen Umständen will.

Für Selim sieht das so aus: „Mein Bruder ist Lehrer, meine Tante Krankenschwester. Die PA hat ihnen seit Monaten keine Löhne mehr gezahlt. Sie zahlt auch nicht mehr für den Strom aus Israel. Darum kommt der nur noch so sporadisch.“

Israels Armee schlug vor, notwendige Lieferungen auf eigene Initiative zu organisieren. Von Zahlung der Löhne über Beton bis Benzin und Strom. Die Unkosten ließen sich über die in Israel eingetriebenen Steuern der PA ausgleichen. Aber die Likud-Regierung steht vor einem Dilemma: Sie will die mit Israel kooperierende PA-Regierung nicht zugunsten der Hamas ins Abseits stellen. Auch nicht zugunsten der Zivilbevölkerung von Gaza.

Shai Morell hält das für einen Vorwand. „PA-Interessen sind doch das Letzte was Netanyahu interessiert.“ Der Imker bezeichnet Israels Regierung als „reaktionär“. „Hamas bestimmt wo es lang geht. Wann geschossen wird, wann Ruhe herrscht.“

Oder es zeigt sich eben, wie verworren sich die Lage entwickelt hat. Itzik Abutbul in seinem kleinen Handy-Shop in Sderot versucht ebenfalls vergeblich zu verstehen. „Ich komme aus einer Familie, die zur Ur-Zelle des Likud gehört. Ich begreife es einfach nicht. Was hat Netanyahu doch immer so große Töne gespuckt. Von wegen Null-Toleranz bei Raketen-Angriffen. Und jetzt: Wie vor vier Jahren, wie vor zehn Jahren, wie vor zwanzig Jahren. Wir rennen in den Bunker.“ Israel hat zu einem entscheidenden Teil seine Abschreckungskraft verloren, so Itziks Fazit. „Was hat unser Verteidigungsminister Lieberman vielleicht rumgedruckst, als wir ihn danach fragten. Er war ja hier und hat zu erklären versucht: Zurzeit sei die Lage an der syrischen Grenze im Norden wichtiger. Danach aber käme der Süden dran.“ Itzik lacht bitter: „In Wahrheit ist es umgekehrt: Zuerst war der Süden dran. Hier flogen zuert Brandsätze und Raketen. Jetzt fliegen sie auch im Norden.“