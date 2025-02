TV-Zuseher gegen AfD-Chefin Weidel: "Vielleicht lesen Sie mal Ihr Wahlprogramm"

Zu den aktuellen Gesprächen zwischen Donald Trump und Wladimir Putin meint Scholz, einen Deal über die Köpfe der Ukrainer hinweg dürfe es nicht geben. Im Gespräch mit Trump habe er "sehr darauf gedrungen, dass die Unterstützung für die Ukraine nicht nachlässt", so Scholz, danach sehe es auch nicht so aus. Dass die USA ihre finanzielle Hilfe für die Ukraine teilweise bereits eingestellt hat, ignoriert Scholz.

Es folgte ein ausschweifender Vizekanzler Robert Habeck. Ein Kleinunternehmer fragt den grünen Wirtschaftsminister: Was will Habeck für ihn tun? Habeck gibt den Erklärer, der braucht, bis er auf den Punkt kommt: "Wenig Bürokratie, mehr Arbeitskräfte, gute steuerliche Investitionsbedingungen" – all das habe man stark vernachlässigt. Als Habeck Fehler bei der Umsetzung in der Energiewende zugibt, erntet er Lob und den meisten Applaus des Abends.

Kritik an Ukraine-Unterstützung

Ein Zuseher gibt sich als Grün-Wähler zu erkennen, zeigt sich enttäuscht über die "einstige Friedenspartei": "Ich vermisse klare friedenspolitische Positionen", sagt er mit Blick auf die militärische Unterstützung der Ukraine. Könnte er sich eine Sache wünschen, so Habeck, "wäre es Frieden. Aber Frieden heißt nicht, sich Putin zu unterwerfen. Frieden geht nur, wenn es ein regelbasiertes System gibt."

Der jüngste Anschlag in München bot AfD-Spitzenkandidatin Alice Weidel eine Steilvorlage: "Mit einer AfD-geführten Regierung wäre der Mann gar nicht erst ins Land gekommen und lange nicht mehr hier."

Schlagabtausch mit Weidel

Ein Unternehmer erzählt, dass sich seine internationalen Mitarbeiter zunehmend unwohl fühlten. Die sich sonst leicht in Rage redende Rechtspopulistin reagiert betont interessiert, stellt Nachfragen zum Unternehmen, bis sie auf Nachfrage der Moderatoren gar von einer "Willkommenskultur für qualifizierte Einwanderer, die Steuern zahlen" spricht.