Friedrich Merz, der Kulturkampf-Kanzler

Friedrich Merz ist ein begnadeter Rhetoriker. Seine Reden als junger Abgeordneter katapultierten ihn vor Langem in politische Höhen, seine spitze Zunge als Oppositionschef brachte ihn ins Kanzleramt. Doch manchmal geht es mit ihm durch: Dann kommt ein Satz aus seinem Mund, der sich einfach verselbstständigt. Das durfte Deutschland schon einige Male erleben. Vor Jahren, als sich der Berliner Bürgermeister outete, sagte er: „Solange der Wowereit sich mir nicht nähert, ist mir das egal.“ Danach machte er Söhne arabischstämmiger Migranten zu „kleinen Paschas“, und Geflüchteten aus der Ukraine unterstellte er Sozialtourismus. Jedes Mal war die Empörung groß, der Erkenntnisgewinn klein.

Jetzt hat Merz erneut die Kontrolle über sein Gesagtes verloren. Bei der CDU-Klausur vor einigen Tagen hätte es eigentlich um die inhaltliche Auseinandersetzung mit der AfD gehen sollen, danach blieb aber nur eine Aussage hängen: In der Pressekonferenz sagte Merz, dass es trotz sinkender Asylzahlen „im Stadtbild noch immer dieses Problem“ gebe. Die Nachfrage, was genau er damit meine, schmetterte er ab: „Fragen Sie mal Ihre Töchter, was ich damit gemeint haben könnte. Ich vermute, Sie kriegen eine ziemlich klare und deutliche Antwort.“ Merz hat sich damit ins Zentrum einer Debatte katapultiert, die nun kein Ende nehmen will. Zunächst bekam er Gegenwind von Migranten, die sich pauschal verunglimpft fühlten, auch die eigene Partei klopfte ihm auf die Finger. „Nebulös“ sei die Aussage, sie nütze nur der AfD, sagte Armin Laschet, Merz’ Vorgänger als CDU-Chef. Und neben den Frauen, die gegen Merz demonstrierten, arbeitete sich der Koalitionspartner an ihm ab: „Ich möchte in einem Land leben, bei dem nicht das Aussehen entscheidet, ob man ins Stadtbild passt oder nicht“, giftete SPD-Chef Lars Klingbeil.