Deutschland: Sechs mutmaßliche Rechtsterroristen inhaftiert

In Sachsen und Bayern sind sechs Mitglieder der mutmaßlichen rechtsterroristischen Vereinigung „Revolution Chemnitz“ verhaftet worden. Den zwischen 20 und 30 Jahre alten Männern werde unter anderem vorgeworfen, Anschläge auf Ausländer und politisch Andersdenkende geplant zu haben, teilte der Generalbundesanwalt am Montag mit. Ziel der im Raum Chemnitz aktiven Gruppe sei die Beseitigung des demokratischen Rechtsstaats. Die Männer hätten versucht, sich Schusswaffen zu besorgen. Für den 3. Oktober, den Tag der deutschen Einheit, hätte die Gruppe ein „in seinen Einzelheiten noch nicht näher aufgeklärtes Geschehen“ geplant, hieß es weiter.

Gemeinsam mit einem bereits in Untersuchungshaft sitzenden Beschuldigten sollen sie Angriffe auf Ausländer und politisch Andersdenkende geplant haben. Schon am 14. September sollen fünf der sechs Beschuldigten gemeinsam mit anderen Rechtsextremen – bewaffnet mit Glasflaschen, Quarzhandschuhen und einem Elektroimpulsgerät – in Chemnitz Ausländer angegriffen haben. Die sei den Ermittlern zufolge ein „Probelauf“ für den 3. Oktober gewesen, berichtet sueddeutsche.de.

Es sind von der sächsischen Polizei auch mehrere Wohnungen und weitere Räumlichkeiten durchsucht worden. An dem Einsatz sollen mehr als 100 Beamte beteiligt gewesen sein.