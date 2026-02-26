Deutschland schließt Lücke und wichtiges Abkommen mit Österreich

Der Deutsche Bundestag hat das deutsch-österreichische Luftsicherheitsabkommen gebilligt, das die grenzübergreifende Kontrolle von möglicherweise gefährlichen Zivilflugzeugen verbessern soll. Die Vereinbarung war im Dezember 2022 in Berchtesgaden von ÖVP-Verteidigungsministerin Klaudia Tanner und ihrer damaligen deutschen Amtskollegin Christine Lambrecht unterzeichnet worden.

Das Abkommen erleichtert den Informationsaustausch über die Luftlage sowie die grenzüberschreitende Begleitung und Identifizierung verdächtiger Flugzeuge und Drohnen. Abfangjäger dürfen die Luftfahrzeuge damit auch über die Grenze hinaus verfolgen.