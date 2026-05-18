Deutschland plant Milliardenprogramm für Zivilschutz

Die deutsche Regierung will einem Zeitungsbericht zufolge den Zivilschutz für den Kriegs- und Anschlagsfall mit einem zehn Milliarden Euro schweren Sonderprogramm massiv ausbauen. Die Mittel sollen unter anderem in zusätzliche Ausrüstung, Gebäude, Personal und Technik etwa beim Technischen Hilfswerk (THW) fließen, wie die Zeitung "Bild" (Montagausgabe) unter Berufung auf einen Kabinettsentwurf in einem Vorabbericht schrieb.

"Wir rüsten auf beim Bevölkerungsschutz und der zivilen Verteidigung", sagte Innenminister Alexander Dobrindt (CSU) dem Blatt. Im Bundesinnenministerium solle zudem eine neue Stabsstelle "Kommando zivile Verteidigung" geschaffen werden, die im Verteidigungsfall die Zusammenarbeit mit der Bundeswehr koordiniere. Ziel sei eine stärkere Vernetzung von militärischer und ziviler Verteidigung für mehr Sicherheit und Resilienz.