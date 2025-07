Deutschlands Große Koalition taumelt von einem Desaster ins nächste

Der bisher letzte Casus Belli: Merz’ Vorstoß im ARD-„Sommerinterview“, Einschnitte bei Renten-, Kranken- oder Pflegeversicherung anzugehen. Zunächst hat der Regierungschef dabei das so genannte Bürgergeld im Fokus. Hier schwebt ihm bei der Mietzinsstützung eine Deckelung vor: „Sie haben in den Großstädten heute teilweise bis zu 20 Euro pro Quadratmeter, die sie (die Mieter) vom Sozialamt ... bekommen, das sind bei 100 Quadratmetern schon 2.000 Euro pro Monat“, sagte Merz. Das würde zu Spannungen auf dem Wohnungsmarkt führen. Auch beim Arbeitslosengeld kann sich der Kanzler Reformen vorstellen.

In der ohnehin sehr mühsam zusammengezimmerten schwarz-roten Regierung in Deutschland läuft es derzeit alles andere als rund – gelinde gesagt. Zwar versuchen die Protagonisten, Kanzler Friedrich Merz (CDU) und Vize Lars Klingbeil (SPD), die schweren Zerwürfnisse der jüngsten Zeit herunterzuspielen, doch das gelingt keineswegs.

Womit der Streit in der Regierung prolongiert ist. Dabei wollte Merz mit seiner sozialpolitischen Initiative wohl auch die Dissidenten und rechten Hardliner in seiner eigenen Bundestagsriege befrieden. Denn diese hatten ihm und dem schon schwer angeschlagenen CDU-Fraktionschef Jens Spahn in der Vorwoche die Gefolgschaft verweigert.

Was war passiert? Zwei neue, von der SPD nominierte Höchstrichterinnen und ein von der CDU nominierter Höchstrichter hätten am Freitag mit der Mehrheit der Regierungsparteien durchgewunken werden sollen – an sich ein Formalakt, weil zuvor von Schwarz-Rot paktiert.