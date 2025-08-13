100 Tage Merz-Regierung - und die AfD führt in den Umfragen

Von Katharina Engeln

Genau 100 Tage nach dem Start der schwarz-roten Koalition in Deutschland fällt die Zwischenbilanz ernüchternd aus. Im aktuellen „Trendbarometer“ von RTL und ntv verlieren beide Regierungsparteien weiter an Zustimmung. Gemeinsam kommen sie nur noch auf 37 Prozent.

Gleichzeitig liegt die AfD mit 26 Prozent knapp vor der Union (24 Prozent). Für die Union bedeutet das nicht nur einen Verlust von einem Prozentpunkt gegenüber der Vorwoche, sondern auch den schwächsten Wert seit Ende April. Damals lag die AfD mit 26 Prozent bereits vor der Union.

Die SPD liegt weiterhin bei ihrem Wert der Vorwoche (13 Prozent). Damit sind sie gleichauf mit den Grünen, die um einen Prozentpunkt zulegen. Die Linke sinkt um einen Punkt auf elf Prozent. Andere Parteien wären – Stand jetzt – nicht im Bundestag vertreten.

Mit seiner Arbeit wenig zufrieden

Nicht nur die Zustimmungswerte der Koalition, auch die des Bundeskanzlers Friedrich Merz (CDU) erreichen einen Tiefpunkt. Nur 29 Prozent der Befragten sind mit seiner Arbeit zufrieden – drei Prozentpunkte weniger als in der Vorwoche. Den stärksten Rückhalt findet Merz weiterhin bei den Anhängern von CDU/CSU, doch auch hier schrumpft seine Zustimmung von 76 auf 72 Prozent.