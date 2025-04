SPD stimmt für Regierung, Klingbeil wird Vizekanzler

Damit steht der Unterzeichnung des Koalitionsvertrags am Montag nichts mehr im Weg. Einen Tag später ist die Wahl von CDU-Chef Friedrich Merz zum Bundeskanzler im Bundestag in Berlin und die Angelobung des Kabinetts angesetzt. Der CSU-Vorstand und ein kleiner Parteitag der CDU hatten dem 144-seitigen Koalitionsvertrag mit dem Titel „Verantwortung für Deutschland“ bereits zugestimmt.

Klingbeil wird Finanzminister

Die SPD will am kommenden Montag ihre sieben Ministerinnen und Minister für die neue Regierung vorstellen. Als sicher gilt, dass Boris Pistorius Verteidigungsminister bleibt. Parteichef Lars Klingbeil will Parteikreisen zufolge sowohl Vize-Kanzler als auch Finanzminister werden. Im Parteivorstand habe seine Ankündigung große Zustimmung erhalten, sagte ein Parteivertreter am Mittwoch nach einer Sitzung des Gremiums.