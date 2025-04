Wieso Trump Noch-nicht-Kanzler Merz besonders zusetzt

Das mag international nicht allzu viel Gewicht haben. Problematischer dürfte sein Fehlen werden, wenn Trump seinen Ukraine-Deal tatsächlich bald unter Dach und Fach bringt: Noch diese Woche, tönte er, werde auch Kiew ja zu seinen Vorschlägen sagen (siehe oben). Stimmt das, würden alle Notfalltreffen der EU-Spitzen , die in solchen Fällen immer einberufen werden, ohne Merz stattfinden. Er wird erst am 6. Mai angelobt.

Auch seinen bisher einzig vorzeigbaren Erfolg, die Aufnahme von 500 Milliarden Schulden für die Aufrüstung, könnte Merz durch Trumps Eifer kaum verwerten. Eine Bedingung der USA ist eine europäische Friedenstruppe ohne US-Beteiligung; da Deutschland neben Polen das einzige Land ist, das stark in Aufrüstung investiert, wäre ein Einsatz der Bundeswehr essenziell. Nur: Die beschlossenen Milliarden sind noch gar nicht verplant; bis das Geld in Waffen und Ausrüstung sichtbar wird, vergeht viel Zeit.

Bremsklotz in der eigenen Koalition

Dazu kommt, dass eine Entsendung von deutschen Soldaten ins Ausland politisch heikel ist. Während Frankreich oder Großbritannien schon die Grundlagen dazu gelegt haben, würde in Deutschland erst jetzt das Prozedere starten. Und ob der Bundestag einem Einsatz zustimmt, ist das nicht in Stein gemeißelt, denn Merz hat den Bremsklotz in der eigenen Koalition sitzen. Die SPD wird sich zumindest in Teilen gegen eine solche Ad-hoc-Gruppe stemmen, die ganz rechte und linke Opposition ohnehin. Dass die Truppe bereit sein müsste, notfalls gegen Russen Waffen einzusetzen, ist ein Szenario, über das keiner nachdenken will.

Ebenso wenig wird überlegt, sich Trump zu widersetzen. Die USA drohen den Deutschen ja damit, ihre Soldaten abzuziehen, womit ein massiver Sicherheits- und auch Wirtschaftsfaktor verloren ginge. Sie drängen auch darauf, dass Berlin die Nord-Stream-Sanktionen gegen Moskau beendet – ein weiteres Zugeständnis an Putin. Merz hingegen hat keinerlei Druckmittel in der Hand. Da ist egal ob er schon angelobt ist oder nicht.