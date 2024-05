Missglücktes Kinderporno-Gesetz: Unschuldige Lehrer und Eltern landeten vor Gericht

Der Fall klingt paradox, hat sich aber im deutschen Westerwald tatsächlich zugetragen. Und er ist nicht der einzige in Deutschland, bei dem Hinweisgeber oder Personen, die völlig unbeteiligt sind, wegen Kinderpornografie vor dem Richter landeten.

Eine 13-Jährige schickt ihrem ein Jahr älteren Freund ein Nacktvideo, der verbreitet es unter den Mitschülern. Die Lehrerin des Mädchens will helfen, lässt sich das Video schicken, um die Eltern zu informieren – und landet vor Gericht. Wie kann das sein?

Gesetzesänderung ist das Problem

Grund dafür ist eine Gesetzesänderung aus dem Jahr 2021: Damals wurde die Mindestfreiheitsstrafe für den Besitz und die Verbreitung von Kinderpornografie auf ein Jahr angehoben. Das ist eine wichtige juristische Grenze – unter einem Jahr Strafe spricht man von einem Vergehen, darüber ist es ein Verbrechen. Bei einem Vergehen können Polizei und Gericht die Ermittlungen problemlos einstellen, wenn klar wird, dass die belangte Person aus guter Absicht gehandelt hat. Bei einem Verbrechen geht das nicht, was die Behörden vor ein Dilemma stellt: Sie müssen ermitteln und den Fall vor Gericht bringen - selbst wenn klar ist, dass die Person unschuldig ist.

Die deutschen Gerichte weisen auf dieses Problem schon länger hin. "Es häufen sich die Beispiele von Lehrern und Eltern, die etwa in Klassenchats auf Fälle von Kinderpornografie aufmerksam geworden sind und die Schulleitung oder andere Eltern in bester Absicht darauf hinweisen wollten", sagte der Bundesgeschäftsführer des Deutschen Richterbundes, Sven Rebehn. Betroffen waren auch Eltern, die Nacktbilder auf den Handys ihrer Kinder fanden und an die Eltern der anderen involvierten Minderjährigen weiterleiteten – ebenso wie Personen, deren Accounts gehackt wurden.