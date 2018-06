Merkel verliert Vertrauen, Angst vor politischem Erdbeben

Der wortgewaltige Sigmar Gabriel brachte die politische Stimmung Samstags auf den Punkt. „Deutschlanddroht irre zu werden an der Flüchtlingskrise“ resümierte der Ex-SPD-Chef die dramatische Entwicklung der vergangenen Tage. Und die macht sich nun auch in der öffentlichen Meinung bemerkbar. Bundeskanzlerin Angela Merkel verliert in jüngsten Umfragen für die deutsche Bildzeitung zunehmend das Vertrauen der Bürger in der Flüchtlingsfrage. 57 Prozent der Befragten halten ihre Position inzwischen für falsch. Unter den Wählern von CDU/CSU vertraut man bereits mehr auf den Herausforderer der Kanzlerin, CSU-Innenminister Horst Seehofer. Während Merkel sich nach Berichten von Partei-Insidern derzeit gar nicht in Berlin aufhält, sollen sich mögliche Nachfolger bereits in Stellung bringen. Allen voran CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer.

Tatsächlich zeichnet sich in der Krise zwischen CDU und CSU weiter keine Entspannung ab, seit Seehofer zu Wochenbeginn offen den Bruch mit der Regierungslinie in der Flüchtlingsfrage verkündet hatte.

Er will Migranten, die aus anderen EU-Ländern, also auch aus Österreich, nach Deutschland kommen, schon an der Grenze abweisen lassen. Rückendeckung holte sich Seehofer dabei von Österreichs Bundeskanzler Kurz. Österreich übernimmt ja in wenigen Wochen den EU-Ratsvorsitz, und will dabei den verstärkten Schutz der EU-Außengrenzen in den Mittelpunkt stellen.