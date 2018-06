Deutscher Asylstreit: Seehofer droht Merkel

Der deutsche Innenminister Horst Seehofer (CSU) droht im Streit um den Umgang mit Flüchtlingen an der deutschen Grenze Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mit einem Alleingang. Laut Angaben der dpa will Seehofer seinen Standpunkt per Ministerentscheid durchsetzen. Sollte es vor Montag nicht zu einer Einigung kommen, werde er sich den Auftrag des CSU-Vorstandes dazu holen.

Wegen des Streits unter den Unionsparteien ist am Donnerstag die Plenarsitzung des Bundestags unterbrochen worden. Die Abgeordneten von CDU und CSU kamen zu getrennten Sondersitzungen zusammen. Merkel warb in ihrer Fraktion für Geduld und Vertrauen in ihren Kurs. Sie will bis zum EU-Gipfel Ende Juni bilaterale Abkommen mit anderen EU-Staaten zur Rückführung von bereits registrierten Flüchtlingen aushandeln. So soll eine juristisch wasserdichte Rückweisung von Migranten an der deutschen Grenze ermöglicht werden. Dies dürfte neben Italien unter anderem auch Griechenland betreffen.

Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble ( CDU) und das CDU-Präsidium stellten sich ebenso wie Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet demonstrativ hinter die Kanzlerin.

Auch die SPD-Abgeordneten wollten sich zu Beratungen treffen. "Theaterstücke im Dienste von Landtagswahlen sind hier nicht angemessen", mahnte Parteichefin Andrea Nahles.

Merkels Kompromissangebot von CSU ausgeschlagen

Merkel schlug zuvor in einer Telefonschaltung des CDU-Präsidiums der CSU einen Kompromiss vor. Sie bot an, diejenigen Asylbewerber an der Grenze abzuweisen, deren Bescheid in einem früheren Verfahren in Deutschland bereits negativ beschieden worden ist. Die CSU schlug das Angebot aus. Der bayrische Ministerpräsident Markus Söder sagte: "Bei der Zuwanderung dürfen wir keine halbe Sachen mehr machen.“ Laut "n-tv" will die CSU eine Abstimmung in der Fraktionssitzung am Freitag erzwingen. Man unterstütze jedoch auch Bemühungen auf europäischer Ebene.

Entbrannt hatte sich der deutsche Asylstreit an einem Vorschlag von Innenminister Horst Seehofer (CSU), der bereits in anderen EU-Staaten registrierte Asylbewerber an der deutschen Grenze zurückweisen will. Das bedeutet in den meisten Fällen, dass sie nach Österreich zurückgewiesen würden. Merkel pocht auf europäische Lösungen und lehnt nationale Alleingänge ab.