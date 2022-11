Pass nach drei Jahren? Deutsche Debatte über Staatsbürgerschaft

In Deutschland wird eine Reform des Zugangs zur Staatsbürgerschaft kontrovers diskutiert. Die Union übt heftige Kritik an den Plänen der Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP. Der deutsche Pass dürfe nicht entwertet werden, sagte CDU-Generalsekretär Mario Czaja am Montag der Rheinischen Post. Kritik kam aber auch aus der FDP.

Pass nach drei Jahren?

SPD, Grüne und FDP hatten in ihrem Koalitionsvertrag vereinbart, dass Ausländer in Deutschland leichter eine deutsche Staatsangehörigkeit erhalten können. Innenministerin Nancy Faeser (SPD) treibt das Thema nun voran.