Der neue Außenminister auf Besuch beim Mediator des Nahen Ostens

Kleine, reiche Länder haben in einer polarisierten Weltpolitik manchmal die Chance, gute Verbindungen auch mit schwierigen Playern zu halten und damit eine Vermittlerrolle einzunehmen. Was Österreich zumindest aus der Vergangenheit bekannt vorkommt, perfektioniert Katar derzeit. Und bringt sich damit – neben seinen Ambitionen als Sport-Veranstalter – aufs internationale Tableau.

Katar hat sich mit seiner Afghanistan-Diplomatie für den Westen in den vergangenen Monaten als sehr nützlich erwiesen. Nach der Machtübernahme der Taliban in Kabul im August hat Katar 60.000 Menschen (hauptsächlich Amerikaner und Afghanen) evakuiert – und wurde somit zum wichtigsten Partner der USA in dieser Mission. „Auch ein paar Österreicher waren dabei“, sagte Außenminister Michael Linhart am Mittwoch bei seinem Besuch in Doha und bedankt sich bei seinem Amtskollegen Sheikh Mohammed bin Abdulrahman al-Thani.

„Wir dürfen nicht zulassen, dass Afghanistan ein sicherheitspolitisches schwarzes Loch wird“, sagte Linhart, der auch mit Premier Khalid bin Khalifa bin Abdulaziz al-Thani zusammentraf. Österreich wolle „mit den Staaten der Region eng zusammenarbeiten und gemeinsam Druck auf die Taliban aufbauen“, so der Außenminister. Sein katarischer Amtskollege versicherte: „Katar hat dieselben Sorgen wie die internationale Gemeinschaft.“ Man hoffe auf Sicherheit und Stabilität, will „die Errungenschaften des afghanischen Volkes erhalten“. Man dürfe „Afghanistan nicht im Stich lassen“.

Er rät Österreich und der EU, mit Afghanistan zusammenzuarbeiten und die humanitäre Hilfe nicht zu politisieren, etwa an Bedingungen zu knüpfen. Linhart betonte in diesem Zusammenhang, dass Österreich das größte Soforthilfepaket in seiner Geschichte mit 20 Millionen Euro für UN-Organisationen in Afghanistan bereitgestellt habe.