Der härteste Brexit-Fan denkt um: "lieber in der EU bleiben"

EU und Briten verständigten sich auf Zukunftspakt

Immerhin haben sich die EU-Kommission und die britische Regierung in den Brexit-Verhandlungen auf die Umrisse ihres künftigen Verhältnisses geeinigt. Während also über die Zukunft der Beziehungen zumindest grundsätzlich Einigkeit besteht, hängt das Austrittsabkommen immer noch in den Seilen, wichtige Punkte sind weiterhin offen, so wie die Gibraltar-Frage.

Spanien bleibt im Streit um das britische Territorium an seiner Südküste bei den Brexit-Verhandlungen hart. Wenn es keine Änderungen am Vertrag über den Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union gebe, werde er sein Veto einlegen, erklärte Spaniens Regierungschef Pedro Sanchez am Donnerstag über den Kurznachrichtendienst Twitter. „Meine Regierung wird immer die Interessen Spaniens verteidigen.“Auch nach seinem Gespräch mit der britischen Premierministerin Theresa May am Mittwoch blieben die Positionen weit auseinander, erklärte Sanchez weiter. May und Sanchez hatten in einem Telefonat versucht, die Differenzen in der Gibraltar-Frage auszuräumen. May hatte darin nach Angaben ihres Büros bekräftigt, nur ein Brexit-Abkommen zu schließen, das für das gesamte Vereinigte Königreich, einschließlich der Enklave Gibraltar gelte. Sanchez fordert, dass über die Zukunft Gibraltars in Verhandlungen zwischen London und Madrid entschieden wird.

Optimistisch gibt sich dagegen Gibraltars Regierungschef Fabian Picardo. „Wir haben sehr hart gearbeitet und in der Tat mit den spanischen Kollegen eine Einigung über die Rolle von Gibraltar im Rückzugsprozess erzielt“, sagte er der BBC.