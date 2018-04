Der Gucci-Kommunismus in Vietnam

Vor 50 Jahren beschlossen die Kader des kommunistischen Nordens, einen entscheidenden Schlag gegen den US-besetzten Süden zu führen. Als Tet-Offensive ist diese Aktion in die Geschichte eingegangen. Militärisch war die Offensive ein Desaster, der Vietcong wurde von den Amerikanern beinahe ausgelöscht. Dennoch : Gerade in diesem Moment verloren die USA den Krieg. Einige Vietcong waren nämlich in die US-Botschaft in Saigon vorgedrungen. Die medial transportierten Bilder vom zerschossenen Botschaftsgebäude wirkten auf die öffentliche Meinung in den USA wuchtiger als die Erklärungen ihrer Militärs, sie hätten alles im Griff.

Colonel Tran Minh Son, inzwischen 92 Jahre alt, erzählt anlässlich des Gedenkjahres, dass die verdeckt operierenden Vietcong-Kämpfer allesamt Decknamen trugen. Deshalb wisse man bis heute nicht, wer die 15 Kämpfer, die bei dem Sturm auf die US-Botschaft im Frühjahr 1968 starben, tatsächlich waren. „Diese Schuld werde ich ins Grab mitnehmen“, sagt Tran Minh Son.

Das Stadtmuseum von Ho Chi Minh City zeigt das erbärmliche Leben der Guerilla im Dschungel. In Gärten vor öffentlichen Gebäuden ist noch erbeutetes amerikanisches Kriegsgerät ausgestellt.

Abgesehen von solchen Relikten ist das Verhältnis des kommunistisch regierten Vietnam zum Westen mehr als entspannt. Drei US-Präsidenten sind seit Kriegsende zu Besuch gekommen, vor einigen Wochen lief der erste US-Flugzeugträger friedlich in einen vietnamesischen Hafen ein. Auch im Alltag keine Spur von Anti-Amerikanismus: Niemand findet etwas dabei, wenn Kinder auf Spielzeugpanzern mit US-Flagge durch die Fußgängerzone von Hanoi kurven (Foto).