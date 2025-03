Polen befindet sich in einer undankbaren Situation

Für viele ist Dudas Besuch bezeichnend für das Dilemma, in dem sich Polen derzeit befindet. Als Staat am östlichen Flügel der NATO sieht Polen in den USA die wichtigste, wenn nicht die einzig zuverlässige Garantie seiner Sicherheit. Gleichzeitig unterstützt Polen die Ukraine vom ersten Tag an in ihrem Kampf gegen Russland - egal wer in Warschau gerade an der Macht ist. Denn in Polen werden die imperialistischen Pläne von Wladimir Putin als existenzielle Bedrohung wahrgenommen.



Der neue Trump-Kurs in Richtung der Ukraine und seine versöhnlichen Gesten gegenüber Putin verursachen Bedenken in Polen. Trumps Nähe zu Russland und seine Kritik an der Ukraine bringen die nationalkonservative Regierungspartei PiS in eine unangenehme Lage - zwischen der Bewunderung von Trump und der Loyalität gegenüber der Ukraine.