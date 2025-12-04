"Damaskus Dossier": Riesige Datensätze belegen Menschenrechtsgräuel in Syrien

Bisher unveröffentlichte Fotos und Dokumente belegen laut Medienberichten das Ausmaß der Menschenrechtsverbrechen unter der Herrschaft des vor einem Jahr gestürzten syrischen Machthabers Bashar al-Assad. Dem Norddeutschen Rundfunk (NDR) und weiteren Medien liegt laut einem Bericht vom Donnerstag eine Datei mit zehntausenden Bildern vor, darunter Aufnahmen von toten Häftlingen mit Folterspuren, Geheimdienstunterlagen, Listen von Militärangehörigen und Totenscheinen.

Bespitzelt, eingesperrt, zu Tode gefoltert

Dem Bericht zufolge legen die Daten offen, wie in Syrien bis zu Assads Sturz im Dezember 2024 Menschen bespitzelt, eingesperrt und zu Tode gefoltert wurden. Der größte Teil der Leichen auf den Fotos zeigt demnach Anzeichen von Unterernährung, viele Leichen seien bis auf die Knochen abgemagert. Außerdem seien Spuren massiver Gewalt sichtbar, die auf systematische Folter hinwiesen.

Folteretage im Krankenhaus

Recherchen zeigen dem Bericht zufolge, dass Militärkrankenhäuser bei der Repression in Syrien eine wichtige Rolle spielten. So hätten Ärzte aus dem Harasta-Militärkrankenhaus in Damaskus Totenscheine von Häftlingen abgezeichnet und unabhängig von der eigentlichen Todesursache standardmäßig "Herzstillstand" vermerkt. Überlebende Häftlinge berichteten dem Bericht zufolge von einer eigenen Folteretage in dem Krankenhaus. Dem Bericht zufolge ergaben Recherchen, dass früher in dem Krankenhaus beschäftigte Ärzte heute in Deutschland praktizieren.