Nach Eskalation in Mexiko: Nächster Drogenboss gefasst

Die kolumbianische Polizei hat einen laut ihren Angaben führenden Drogenhändler der berüchtigten kriminellen Organisation "Tren de Aragua" festgenommen. Jorge Luis Páez Cordero, bekannt unter dem Alias "Cucaracho", werde beschuldigt, den tonnenweisen Versand von Kokain aus Kolumbien und Venezuela nach Mittelamerika, in die Vereinigten Staaten und nach Europa koordiniert zu haben, teilte Polizeichef General William Oswaldo Rincón Zambrano mit.

Polizei: "Cucaracho" im Schlafzimmer überrascht

"Cucaracho" gilt nach Angaben der Polizei als rechte Hand von "Niño Guerrero", der als Anführer des kriminellen Netzwerks gilt. Auf einem von den Ermittlern veröffentlichten Video ist zu sehen, wie Beamte einer Spezialeinheit Corderos Luxusanwesen in Santa Marta im Norden Kolumbiens betreten und den Verdächtigen im Schlafzimmer überraschen, während er schläft. Gegen ihn lag demnach eine internationale Fahndungsnotiz der Polizeiorganisation Interpol vor. Bei dem Zugriff beschlagnahmten die Beamten vier Mobiltelefone und ein Tablet, die nun ausgewertet werden.