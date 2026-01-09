Trump appelliert an China: "Wäre sehr unglücklich, wenn das passieren würde"

US-Präsident Donald Trump hat es als Angelegenheit Chinas bezeichnet, was die Volksrepublik mit Blick auf Taiwan unternehme. Der chinesische Präsident Xi Jinping betrachte Taiwan "als einen Teil Chinas, und es liegt an ihm, was er tun wird", sagte Trump der New York Times am Donnerstag.

Trump: "Ich hoffe, dass er das nicht tut"

"Aber ich habe ihm gegenüber zum Ausdruck gebracht, dass ich sehr unglücklich wäre, wenn er das tun würde, und ich glaube nicht, dass er das tun wird. Ich hoffe, dass er das nicht tut."