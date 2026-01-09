Ausland

Trump appelliert an China: "Wäre sehr unglücklich, wenn das passieren würde"

FILE PHOTO: China starts work on easing rare earth export rules but short of Trump hopes, sources say
Trump bezeichnet Chinas Vorgehen in Bezug auf Taiwan als Angelegenheit Chinas. Er äußert die Hoffnung, dass China keine Maßnahmen gegen Taiwan ergreift.
09.01.26, 07:49

US-Präsident Donald Trump hat es als Angelegenheit Chinas bezeichnet, was die Volksrepublik mit Blick auf Taiwan unternehme. Der chinesische Präsident Xi Jinping betrachte Taiwan "als einen Teil Chinas, und es liegt an ihm, was er tun wird", sagte Trump der New York Times am Donnerstag. 

Trump: "Ich hoffe, dass er das nicht tut"

"Aber ich habe ihm gegenüber zum Ausdruck gebracht, dass ich sehr unglücklich wäre, wenn er das tun würde, und ich glaube nicht, dass er das tun wird. Ich hoffe, dass er das nicht tut."

Neujahrsrede in China: Xi bekräftigt Anspruch auf Taiwan

Die kommunistische Führung in Peking betrachtet das demokratisch regierte Taiwan als Teil ihres Staatsgebiets und schließt eine gewaltsame Wiedervereinigung nicht aus. Die USA gelten bisher als militärisch stärkster Unterstützer Taiwans.

Agenturen, pres  | 

