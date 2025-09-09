US-Regierung startet Operation "Midway Blitz" gegen Migranten
Zusammenfassung
- US-Regierung startete mit "Midway Blitz" einen groß angelegten ICE-Einsatz gegen angebliche Bandenmitglieder aus Venezuela und Mexiko in Chicago.
- Trump griff erneut die demokratisch regierte Stadt Chicago und Gouverneur Pritzker an und verwies auf angeblich hohe Gewaltzahlen, obwohl Statistiken sinkende Mordraten zeigen.
- Die Operation und Trumps martialische Rhetorik stießen auf scharfe Kritik und Proteste, Tausende demonstrierten in Chicago und Washington gegen ihn.
Nach Drohungen von US-Präsident Donald Trump gegen Chicago hat dort ein groß angelegter Einsatz der Einwanderungspolizei ICE begonnen.
Die am Montag (Ortszeit) angelaufene Operation "Midway Blitz" (etwa: Blitzangriff auf die Mitte") richtet sich nach Angaben des Weißen Hauses gegen "illegale kriminelle Ausländer, die sich in Chicago zusammengerottet haben". In Onlinemedien veröffentlichte das Weiße Haus Steckbriefe festgenommener "Bandenmitglieder" aus Venezuela und Mexiko.
Scharfe Angriffe seitens Trump
Trump hatte die Demokraten-Hochburg Chicago und den Gouverneur des umliegenden US-Bundesstaats Illinois, JB Pritzker, vor Bekanntwerden des Einsatzes erneut scharf angegriffen. In den vergangenen Wochen seien rund 50 Menschen in Chicago getötet und Hunderte durch Schüsse verletzt worden, behauptete der Präsident in seinem Onlinedienst Truth Social.
Dennoch lehnten die Demokraten seine Hilfe ab. "Wir können schnell vorgehen und diesen Wahnsinn stoppen", schrieb Trump. Statistiken zeigen dagegen einen Rückgang der Mordraten im laufenden Jahr.
Trump hat Demokraten-Hochburgen im Visier
Der Rechtspopulist hatte Chicago wiederholt mit einem Einsatz der Nationalgarde gedroht, wie bereits in weiteren Demokraten-Hochburgen, Washington und Los Angeles.
Erst am Wochenende schrieb Trump in einem Onlinepost, Chicago werde bald herausfinden, warum das US-Verteidigungsministerium nun "Kriegsministerium" heiße. Trump hatte die Umbenennung am Freitag per Dekret festgelegt.
Tausende Menschen protestieren gegen Trump auf den Straßen
Die Veröffentlichung vom Wochenende zeigt ein Bild von Trump in Militärkleidung, im Hintergrund sind Hubschrauber über der Skyline von Chicago zu sehen, dazu das Zitat: "Ich liebe den Geruch von Abschiebungen am Morgen" - alles Anspielungen auf den Film "Apocalypse Now" aus dem Jahr 1979.
Gouverneur Pritzker reagierte empört: "Illinois wird sich von einem Möchtegern-Diktator nicht einschüchtern lassen", erklärte er. Am Wochenende gingen in Chicago und Washington Tausende Menschen gegen Trump auf die Straße.
