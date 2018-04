Chemiewaffenexperte: "Inspektoren sind Spielball der Politik"

Der Wettlauf um die Informationshoheit im Syrien-Krieg ist in vollem Gange. Am vergangenen Samstag wurde in der Rebellenhochburg Duma vor den Toren von Damaskus offenbar Giftgas gegen die Bevölkerung eingesetzt. Ob das stimmt und von wem das Gas eingesetzt worden ist, war zunächst unklar. Die ersten Beweise wollte Frankreich haben. Am Donnerstag sagte Präsident Emmanuel Macron dem Sender TF1: „Wir haben den Beweis, dass Chemiewaffen verwendet wurden, zumindest Chlor, und dass sie vom Regime von Bashar al-Assad verwendet wurden.“ Chemiewaffenexperten der OPCW (Organisation für ein Verbot von Chemiewaffen) sind allerdings noch nicht vor Ort. Sie sollen in den nächsten Tagen ihre Inspektion beginnen. Der KURIER sprach mit dem österreichischen Chemiewaffenexperten Dieter Rothbacher, einem früheren OPCW-Inspektionsleiter.

Wie realistisch ist es, dass Frankreich bereits jetzt - vor Einsatz einer OPCW-Expertengruppe - Beweise für einen Giftgasanschlag des Regimes hat?

Auch vor einem Einsatz einer Expertengruppe werden oft Beweismittel außer Landes geschafft. Etwa durch Sondereinsatzkräfte vor Ort oder Mitarbeiter von Hilfsorganisationen. Aber ich zweifle diese Behauptung stark an.

Braucht es für die Entsendung von OPCW-Experten einen UN-Beschluss?

Nein. Seit 2013 ist Syrien Mitglied der Chemiewaffenkonvention, daher ist ein Sicherheitsratsbeschluss für ein Tätigwerden der Experten nicht notwendig. Allerdings brauchen Inspektoren immer die Unterstützung des betreffenden Mitgliedstaates.

Also müsste die syrische Regierung einer Inspektion zustimmen?

Ja. Sie ist ja auch für die Sicherheit der Experten zuständig. Das ist ein wichtiger Punkt, denn in der betreffenden Region können derzeit nicht einmal Hilfsorganisationen ohne Weiteres tätig werden.