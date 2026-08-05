Drohnen-Chef bei Anschlag in Russland schwer verletzt

Der Chef eines russischen Drohnenherstellers ist Berichten staatlicher Medien zufolge bei einer Explosion seines Autos schwer verletzt worden. Wladimir Tkatschuk befinde sich „auf der Intensivstation und in ernstem Zustand, Ärzte kämpfen um sein Leben“, zitierte die staatliche Nachrichtenagentur Tass am Mittwoch aus Kreisen der Rettungshelfer. Es war der wohl zweite Anschlag auf einen Vertreter der russischen Rüstungsindustrie innerhalb weniger Tage.

Die russische Zeitung Kommersant berichtete, Tkatschuks Mercedes sei im Dorf Bolschoi Istok in der Nähe der Stadt Jekaterinburg am Uralgebirge explodiert. Wann genau sich der Vorfall ereignete, war zunächst unklar. Bilder in russischen Onlinenetzwerken sollten das ausgebrannte Auto zeigen. Tass zufolge wurden Ermittlungen wegen versuchten Mordes aufgenommen.

Tkatschuk ist der Chef des Drohnenherstellers Uraldronsawod mit Sitz in Jekaterinburg. Die Firma produziert insbesondere die ferngesteuerten „Upyr“-Drohnen, die Russland gegen die Ukraine einsetzt. Das Unternehmen steht auf der Sanktionsliste der EU und der USA.