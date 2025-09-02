Nachpfeifen verboten: SPD will "Catcalling" strafbar machen

Von Franziska Trautmann

Nachpfeifen, Kussgeräusche, sexuelle Zurufe – „Catcalling“ ist mittlerweile jedem ein Begriff. Vor allem Frauen werden immer wieder Opfer verbaler sexueller Belästigung. Anzeigen können sie es aber nicht in jedem Land, Deutschland möchte das jetzt ändern und den Tatbestand ins Strafgesetzbuch aufnehmen. Den Ball ins Rollen gebracht hat die SPD-Bundestagsfraktion.

„Diese Gesetzeslücke muss geschlossen werden"

Obszöne und sexuelle Gesten und Rufe auf offener Straße haben nichts mehr mit Komplimenten zu tun und schüchtern die Opfer, in aller Regel Frauen oder Mädchen, massiv ein. Denn juristisch dagegen vorgehen kann man in Deutschland nicht, zumindest noch nicht, wenn es nach Sonja Eichwede, stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende, geht. Verbale sexuelle Belästigung ist im juristischen Sinn keine Beleidigung oder persönliche Herabsetzung - deshalb nicht strafbar.

„Diese Gesetzeslücke muss geschlossen werden. Solch ein Verhalten können wir nicht tolerieren“, sagt Eichwede in einem Interview mit dem Stern. Laut ihr zeigen Studien, dass sich die Opfer als Folge aus dem öffentlichen Leben zurückziehen. Sie fordert: „Nicht die Opfer sollten ihr Verhalten ändern, sondern die Täter.“ Für Eichwede würde vorerst eine Geldstrafe infrage kommen, der Strafrahmen per se „müsse aber in einem Gesetzgebungsverfahren geklärt werden.“