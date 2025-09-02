"Bizarres Verhalten": Burkina Faso verbietet Homosexualität

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Das von einer Militärjunta regierte Burkina Faso hat ein Gesetz zum Verbot homosexueller Handlungen verabschiedet. Das einstimmig vom nicht gewählten Übergangsparlament verabschiedete Gesetz sieht nach Angaben von Justizminister Edasso Rodrigue Bayala Haftstrafen zwischen zwei und fünf Jahren sowie Geldstrafen vor.

"Bizarres Verhalten" Mit dem Schritt reiht sich das westafrikanische Land in eine Reihe afrikanischer Staaten ein, die Gesetze gegen Homosexuelle verabschiedet haben. "Wenn eine Person homosexuelle oder ähnliche Praktiken ausübt, all dieses bizarre Verhalten, wird sie vor einen Richter gestellt", sagte der Minister im Staatssender RTB. Bei Ausländern sehe das Gesetz die Abschiebung vor.