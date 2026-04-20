Acht Parlamentswahlen in nur fünf Jahren brauchte es, damit ein Politiker wieder echte Chancen hat, in Bulgarien eine stabile Regierung auf die Beine zu stellen. Was also kann Wahlsieger Rumen Radew, was alle anderen Politiker im südosteuropäischen EU-Staat bisher nicht zuwege brachten?

Die neu gegründete Partei des ehemaligen Präsidenten und Ex-Luftwaffenchefs hat den Urnengang am Sonntag mit 44,7 Prozent der Stimmen gewonnen. Sein wahrscheinlich wichtigstes Wahlversprechen: Radew hatte angekündigt, den allgegenwärtigen „Mafia-Staat“ zu bekämpfen, den er beschuldigt, das ärmste Land der EU zu untergraben.

Sein dabei wichtigstes Stilmittel: Der 62-jährige, teils noch im ehemaligen Warschauer Pakt ausgebildete Kampfpilot, gilt als nicht korrupt, aufrichtig, aber auch nationalistisch, und, wie seine Kritiker meinen, durchaus auch versehen mit einer Schicht Populismus.

Neun Jahre lang stand der während seiner Ausbildungsjahre ewige Jahrgangsbeste an der Spitze des Staates. Als Präsident hatte Radew zwar kaum Möglichkeit, die Politik in Bulgarien mitzugestalten, doch sein Veto legte er gleich mehrmals erfolgreich ein: Etwa als der damalige konservative Premier Borissow ein Antikorruptionsgesetz vorlegte, das die Korruptionsbekämpfung kaum ermöglicht, sondern eher den politischen Gegnern geschadet hätte.