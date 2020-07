Bulgarien: Aufstand gegen Korruption und Mafia-Packelei im EU-Armenhaus

In Dokumenten der Aufdecker-Plattform Wikileaks taucht Borissow wegen Schmuggel von synthetischen Drogen, oder illegalen Sprit-Geschäften auf. Ebenfalls in diese Geschäfte verwickelt soll eine bulgarische Bank sein, die im Besitz einer ehemaligen Lebensgefährtin des Regierungschefs steht. Der verstorbene deutsche Mafia-Experte Jürgen Roth bezeichnete Borrisow als „Al Capone Bulgariens“. Trotz all dieser Vorwürfe ist Borissows Partei weiterhin Mitglied der Europäischen Volkspartei EVP.

Aktueller Anlass für die Proteste ist eine Affäre rund um einen mächtigen bulgarischen Ex-Politiker, mit dem Borissow ebenfalls in engem Kontakt steht: Ahmed Dogan. Dieser soll sich illegal eine Villa an einem eigentlich öffentlichen Strand an der Küste des Schwarzen Meeres gebaut haben. Das private Anwesen wird auch von Mitarbeiten des nationalen Sicherheitsdienstes bewacht.

Gegner der Regierung versuchten am Strand eine Protestveranstaltung abzuhalten und wurden vom Sicherheitsdienst festgenommen. Das zeige, „wie abhängig der bulgarische Staat von solchen Figuren wie Dogan“ ist, meint ein Vertreter der Regierungsgegner. Borissow sei damit beschäftigt EU-Gelder in die Taschen von mächtigen Oligarchen umzuleiten, darum sei er wegen der Proteste so beunruhigt und völlig außer sich.