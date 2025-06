Der 33-jährige Zohran Mamdani dürfte als demokratischer Kandidat in die New Yorker Bürgermeisterwahl im November gehen. Ex-Gouverneur Andrew Cuomo erlitt eine Niederlage.

Überraschung in New York: Pro-palästinensischer Sozialist könnte Bürgermeister werden

Der ehemalige Gouverneur des US-Bundesstaates New York, Andrew Cuomo, hat bei der Vorwahl der Demokraten für die Bürgermeisterwahl der Stadt New York überraschend eine Niederlage erlitten. Statt Cuomo erhielt der dem linken Lager der Partei zugehörige Kandidat Zohran Mamdani die meisten Stimmen, wie Behördenvertreter am Dienstagabend nach Auszählung von 95 Prozent der Stimmen mitteilten. Mamdani kam demnach auf 43 Prozent der Stimmen, Cuomo auf 36 Prozent.

Cuomo, der in den Umfragen größtenteils vorne gelegen war, räumte seine Niederlage ein. "Heute war nicht unser Abend", sagte der 67-Jährige, der auf ein politisches Comeback gehofft hatte, am Wahlabend vor seinen Anhängern. Er habe Mamdani zum Sieg gratuliert, "er hat gewonnen", fügte Cuomo hinzu. Cuomo war vor knapp vier Jahren wegen Vorwürfen der sexuellen Belästigung als Gouverneur des Bundesstaats New York zurückgetreten. Strafrechtlich verurteilt wurde er jedoch nie.

Auf junge Wähler gesetzt "Ich fühle mich geehrt, euer demokratischer Kandidat für das New Yorker Bürgermeisteramt zu sein", sagte Mamdani vor Anhängern. Der 33-Jährige setzte sich gegen zehn weitere Kandidatinnen und Kandidaten durch. Er hatte im Wahlkampf auf eine auf junge Wähler zugeschnittene Kampagne in den sozialen Medien und das Versprechen, die Stadt wieder bezahlbarer zu machen, gesetzt. Der Abgeordnete, der im Unterhaus des Bundesstaates New York den Bezirk Queens vertritt, will unter anderem Mieten einfrieren und den öffentlichen Busverkehr kostenlos machen. Prominente Unterstützer gratulierten Mamdani. "Du hast das politische, wirtschaftliche und mediale Establishment herausgefordert und gewonnen", schrieb der linke unabhängige Senator Bernie Sanders. "Milliardäre und Lobbyisten haben Millionen investiert, um dich und unser öffentliches Finanzsystem zu bekämpfen. Und du hast gewonnen", schrieb die linke demokratische Kongressabgeordnete aus New York, Alexandria Ocásio-Cortez bei X.