Studie: Internationale Beliebtheit der USA unter Trump stark gesunken

Laut der am Mittwoch (Ortszeit) vom Pew Research Center veröffentlichten Studie nahmen die Beliebtheitswerte der Vereinigten Staaten in 15 von 24 untersuchten Ländern ab. Das Ansehen der USA unter Trump ging in weiten Teilen Europas deutlich zurück, am stärksten war der Fall in Polen. Österreich schien in der Liste nicht auf.

Unter allen untersuchten Ländern war der Beliebtheitswert der USA in Schweden am niedrigsten, hier haben 79 Prozent der Menschen eine schlechte Meinung von dem Land. Auch in Deutschland ging das Ansehen der USA infolge der Trump-Präsidentschaft laut der Erhebung deutlich zurück: