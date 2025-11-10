Sahra Wagenknecht gibt BSW-Parteivorsitz ab

Seit Tagen, spätestens seit die geplante Umbenennung des BSW bekannt geworden ist, wurde spekuliert. Am Montag hat die ehemalige Linke-Politikerin, Parteigründerin und Bundesvorsitze des linkskonservativen "Bündnis Sahra Wagenknecht", kurz BSW, dann ihren Rückzug von der Parteispitze angekündigt. Ihr Nachfolger an der BSW-Spitze soll der Europaabgeordnete Fabio de Masi werden. Wagenknecht stand der Partei gemeinsam mit Co-Vorsitzender Amira Mohamed Ali vor.

Eine führende Rolle wird die 56-jährige Wagenknecht trotzdem behalten: Sie ist Medienberichten zufolge als Chefin einer Grundwertekommission vorgesehen, die beim Parteitag des BSW Anfang Dezember in Magdeburg in der Satzung verankert werden soll.

Beim Parteitag soll ebenfalls die Umbenennung der Partei offiziell vollzogen werden: Die Abkürzung BSW soll künftig für "Bündnis Soziale Gerechtigkeit und Wirtschaftliche Vernunft" stehen. Das BSW verortet sich wirtschaftspolitisch links, gesellschaftspolitisch rechts; die Partei machte vor allem mit außenpolitischen Positionierungen wie der Ablehnung von Waffenlieferungen an die Ukraine Schlagzeilen.