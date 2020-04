Britischer Minister besucht Eltern trotz Lockdown

"We need to stay at home", mit eindrücklichen Worten versucht Robert Jenrick, Wohnungsbauminister, seit Wochen der britischen Bevölkerung den Ernst der Lage zu vermitteln. Der 38-Jährige steht an der Spitze der öffentlichen Regierungskampagne, die die Menschen für die Maßnahmen zur Eindämmung des Virus sensibilisieren soll. Nun hat Jendrick selbst ein Problem. Wie die britische Tageszeitung Guardian herausfand, soll er seine Eltern in Shropshire, etwa eine Stunde von seinem eigenem Zuhause entfernt, besucht haben. Noch am selben Tag hat er sich mit den Worten an die Bevölkerung gewandt, das Zuhause nur aus triftigen Gründen zu verlassen, wenn es etwa um die Arbeit, Gesundheit, Bewegung oder dem Lebensmitteleinkauf geht.

Solche Gründe waren es auch, die ihn dazu brachten, seine Eltern, 69 und 79, aufzusuchen, antwortete er nach seinem öffentlich gewordenen Besuch via Twitter. Seine Eltern, die sich selbst isolieren, hätten ihn damit beauftragt, Grundsätzliches zu besorgen, wie etwa Medikamente. Er würde dabei die Abstandsregeln einhalten.