Britische F-35-Kampfjets fangen russisches Flugzeug ab

Bei einem Vorfall im Nordatlantik haben britische F-35-Kampfjets ein russisches Patrouillenflugzeug abgefangen. Wie das Verteidigungsministerium in London mitteilte, war die russische Maschine zuvor einem Kampfverband um den Flugzeugträger „HMS Prince of Wales“ zu nahe gekommen. Die Tupolew sei unnötig nahe an den Verband herangeflogen, habe mehrere Sonarbojen abgeworfen und nicht auf Kontaktversuche reagiert, so die Mitteilung.

„Diese Aktivität war nicht sicher und unprofessionell“, hieß es weiter. Zwei Kampfjets vom Typ F-35 seien daraufhin von dem Flugzeugträger aufgestiegen und hätten die russische Maschine abgefangen und begleitet, bis sie das Gebiet verlassen habe.