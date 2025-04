Britische Abgeordnete in Israel festgenommen

"Ich habe meinen Amtskollegen in der israelischen Regierung klargemacht, dass dies keine Art ist, britische Parlamentarier zu behandeln, und wir haben heute Abend mit beiden Abgeordneten Kontakt aufgenommen, um unsere Unterstützung anzubieten", schrieb Lammy in einer Erklärung am Samstag.

Macron kündigt Gaza-Gipfel in Kairo an

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron will bei seinem bevorstehenden Besuch in Ägypten ein Gipfeltreffen zum Krieg im Gazastreifen abhalten. Er werde sich am Montag mit dem ägyptischen Präsidenten Abdel Fattah al-Sisi und dem jordanischen König Abdullah II. treffen, kündigte Macron am Samstag im Onlinedienst X an. Macron wird Sonntagabend in Kairo erwartet. Montagfrüh wird er dort von al-Sisi empfangen.

Das gemeinsame Treffen mit Abdullah II. werde ebenfalls in der ägyptischen Hauptstadt stattfinden, teilte der Elysée-Palast mit. Am Dienstag will der französische Präsident in die Nähe des Gazastreifens reisen.