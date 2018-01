Als Reaktion auf die Diskussion um ein zweites EU-Austrittsreferendum deuteten Jean-Claude Juncker und Donald Tusk heute an, dass es einen Weg zurück für Großbritannien in die EU geben könnte.

Laut einer Umfrage will die Mehrheit der Briten derzeit aber doch in der Europäischen Union bleiben.

Sebastian Kurz unterstützte die EU-Spitze bei ihrem Vorstoß: "Die Arme für Großbritannien sind offen", sagte der Bundeskanzler.

Zwei Drittel der Briten sehen einer Umfrage zufolge die Europäische Union bei den Verhandlungen über einen Austritt ihres Landes in einer stärkeren Position.

EU-Ratspräsident Donald Tusk und Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker haben Großbritannien einen Verbleib in der Europäischen Union angeboten. Falls die Briten ihre Meinung änderten, seien "unsere Herzen weiter offen für Sie", sagte Tusk am Dienstag im Europaparlament in Straßburg.

Reaktion auf mögliches zweites EU-Referendum

Juncker unterstützte dort Tusk und sagte, er hätte nicht gerne, dass in London überhört werde, "dass unsere Tür nach wie vor offen steht". Die beiden EU-Spitzenpolitiker reagierten mit ihren Aussagen offenbar auf die in der Vorwoche von Brexit-Wortführer Nigel Farage in Gang gebrachte Diskussion über ein zweites EU-Austrittsreferendum. Dieses sollte nämlich der anhaltenden Debatte über den Ausstieg "abtöten", erwartet Farage eine noch deutlichere Zustimmung zum Brexit bei einem neuerlichen Referendum.

Laut einer Umfrage will die Mehrheit der Briten derzeit aber doch in der Europäischen Union bleiben. Dabei sei der Vorsprung der EU-Befürworter mit 51 Prozent vor den Brexit-Anhängern mit 41 Prozent so groß wie noch nie seit dem Brexit-Referendum, wie eine Studie des Meinungsforschungsinstituts BMG im vergangenen Dezember ergab. Der Chef von BMG sagte der Zeitung Independent, der Umschwung sei auf einen Sinneswandel bei den damaligen Nichtwählern zurückzuführen. Wer damals abgestimmt habe, habe aber in neun von zehn Fällen seine Meinung nicht geändert.

Die Briten hatten im Juni 2016 bei einer Volksabstimmung mit 52 Prozent für das Verlassen der Europäischen Union gestimmt. Am 29. März 2017 beantragte die britische Regierung offiziell den Austritt nach Artikel 50 des EU-Vertrags, der nun bis 29. März 2019 erfolgen soll. Die Verhandlungen über den Brexit sollen unter österreichischer EU-Ratspräsidentschaft im zweiten Halbjahr 2018 abgeschlossen werden.

Kurz "froh über Angebot"

In einer ersten Reaktion sagte Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) im Pressefoyer nach dem Ministerrat: "Die Arme für Großbritannien sind offen." Der Brexit sei eine enorme Herausforderung, er hätte negative Auswirkungen auf Europa und auch für Großbritannien, und daher gebe es ein Angebot des Ratspräsidenten Tusk. "Die Entscheidung liegt selbstverständlich bei Großbritannien, aber ich bin froh, dass es dieses Angebot gibt", sagte Kurz.

Mit Großbritannien würde eine der größten Volkswirtschaften der EU wegfallen und auch eine beträchtliche Bevölkerungszahl, erläuterte der Kanzler. Kurz hob den "sehr globalen Blick auf viele Fragen" der Briten hervor, die sich innerhalb der EU für Subsidiarität und Deregulierung stark gemacht hätten und daher ein wichtiger Partner seien.

EU-Kommission auf jeden Ausgang vorbereitet

Vergangene Woche wurde berichtet, dass die britische Premierministerin Theresa May einen neuen Posten im Kabinett für die Vorbereitung eines Brexit ohne Abkommen schaffen möchte. Der Schritt sei ein Signal an Brüssel, dass es London ernst meine, die EU auch dann zu verlassen, falls die Brexit-Verhandlungen scheiterten, hieß es.

Die EU-Kommission wollte sich nicht auf Spekulationen über einen möglichen neuen britischen Regierungsposten für die Vorbereitung eines Brexit ohne Abkommen einlassen. Ein Sprecher der Brüsseler Behörde erklärte vergangene Woche lediglich, die Kommission sei "auf jeden Ausgang" der Verhandlungen vorbereitet.

Auf ein Treffen zwischen EU-Chefverhandler Michel Barnier mit dem britischen EU-Gegner und Europaparlamentarier Nigel Farage angesprochen, sagte der Sprecher, dabei sei über den Stand der Brexit-Verhandlungen gesprochen worden.

Umfrage: Briten sehen Europa in stärkerer Position

Zwei Drittel der Briten (67 Prozent) sehen einer Umfrage zufolge die Europäische Union bei den Verhandlungen über einen Austritt ihres Landes in einer stärkeren Position. Nur zehn Prozent sind der Meinung, dass Großbritannien die Oberhand in den Brexit-Verhandlungen hat.

Das ergab eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov in sieben europäischen Ländern Ende vergangenen Jahres. Ein Viertel der Briten (23 Prozent) legte sich nicht fest ("weiß nicht").

Foto: APA/AFP/LUDOVIC MARIN Auch bei den Befragten der übrigen EU-Länder überwiegt die Einschätzung, dass "Rest-Europa" am längeren Hebel sitzt. Besonders deutlich wird dies in Dänemark (61 Prozent), Deutschland (50 Prozent), Schweden und Norwegen (jeweils 44 Prozent). In Frankreich und Finnland sind nur jeweils 36 Prozent dieser Ansicht.