Brexit - EU-Gipfel: Grünes Licht für Einleitung von zweiter Phase

Der EU-Gipfel der 27 Staats-und Regierungschef hat Grünes Licht für die Einleitung der zweiten Phase der Brexit-Gespräche gegeben. Das gab EU-Ratspräsident Donald Tusk am Freitagmittag via Twitter bekannt. Dabei gratulierte er auch der britischen Premierministerin Teresa May, die allerdings bei dem heutigen Treffen in Brüssel nicht anwesend war.

EU leaders agree to move on to the second phase of #Brexit talks. Congratulations PM @theresa_may — Donald Tusk (@eucopresident) 15. Dezember 2017