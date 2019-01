Brexit: Kurz will Briten "Zeit für Details" geben

Um einen ungeregelten Brexit zu verhindern, sprach sich Bundeskanzler Sebastian Kurz heute im Anschluss an den Ministerrat dafür aus, der britischen Regierung noch Zeit zu geben. So könnten beispielsweise in einer Erklärung noch Details geregelt werden.

Das mit der Europäischen Union ausverhandelte Abkommen war am Dienstag im britischen Parlament krachend gescheitert. Nachverhandlungen schloss Kurz aus, die Europäische Union habe sich nichts vorzuwerfen.

Dennoch stellte er grundsätzlich klar: „Die Hand bleibt weiter ausgestreckt.“ Ziel sei es, einen ungeordneten Ausstieg zu verhindern. Man erwarte sich nun Klarheit vonseiten der Briten, welches Szenario sie sich wünschen.

Österreich "für jeden erdenklichen Fall gerüstet"

Österreich sei für jeden erdenklichen Fall gerüstet, die Vorbereitungen dafür in der Regierung liefen schon seit geraumer Zeit. Der Kanzler lobte dabei die federführende Arbeit von Europaminister Gernot Blümel ( ÖVP), Vizekanzler Heinz-Christian Strache ( FPÖ) erwähnte Außenministerin Karin Kneissl ( FPÖ).